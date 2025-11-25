Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 NOV 2025 | 33º
X
Somos Deporte

Chelsea fue contundente y goleó a Barcelona por la Champions League

Los Blues se impusieron por 3-0 como locales en el marco de la quinta fecha.

Hoy 19:27

TEMAS Champions League FC Barcelona Chelsea FC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un incendio de pastizales generó alarma en la avenida Lugones
  2. 2. Bº Siglo XXI: pensó que iba a una cita pero lo emboscaron, le dieron una paliza y lo filmaron
  3. 3. La confianza en el gobierno de Javier Milei saltó 17,5% en noviembre tras la victoria electoral
  4. 4. Desarrollo Social de la Capital invita a un taller de marketing para emprendedores
  5. 5. Conocidos delincuentes descartaron un celular y huyeron tras ser sorprendidos por policías de la UTM
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT