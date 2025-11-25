Ingresar
Desapareció Elvis, un gato siamés operado, en el barrio Los Flores

El felino macho fue levantado por un grupo de menores el 19 de noviembre por la tarde. Su familia pide colaboración a los vecinos, ya que se encuentra bajo tratamiento médico tras una cirugía.

Hoy 10:56

El barrio Los Flores se encuentra alerta por la desaparición de Elvis, un gato siamés macho. El felino fue visto por última vez aproximadamente a las 15:00 del 19 de noviembre, cuando un grupo de menores lo habría levantado por la zona del camino de la Costa, manzana A, lote 29.

Elvis requiere cuidados especiales, ya que fue operado recientemente y se encuentra bajo tratamiento médico, por lo que su familia pide colaboración urgente de los vecinos para dar con él.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden acercarse al barrio Los Flores a la dirección arriba mencionada.

