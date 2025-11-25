A cinco años de su muerte, se reactivó la cuenta en Instagram de Maradona y sorprendió con un posteo

Aquel 25 de noviembre de 2020, el mundo quedó conmocionado luego de que se confirmara que el astro del fútbol había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Hoy 00:09

A cinco años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, su cuenta oficial en redes sociales volvió a cobrar vida y encendió la emoción de millones de fanáticos alrededor del mundo. Tras un año exacto de silencio, el perfil publicó un mensaje que llegó acompañado de una estrofa de “Como la cigarra”, la emblemática canción interpretada por Mercedes Sosa, símbolo de resistencia y renacimiento.

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, sigo aquí, resucitando”, fue el fragmento elegido para reactivar la actividad del perfil. Un verso que, asociado a la historia de Diego, resonó con fuerza entre sus seguidores, quienes rápidamente inundaron la publicación con mensajes de amor, nostalgia y reclamos de justicia.

La reaparición digital de Maradona rompió con el silencio que se había mantenido desde el 25 de noviembre de 2024, fecha del cuarto aniversario de su muerte. Aquella última publicación había mostrado al Diez con la camiseta de la Selección Argentina, conduciendo la pelota con su inigualable zurda. La imagen estaba acompañada por la frase “Te amamos (1960-∞)” y la palabra “Justicia”, en alusión a la causa judicial que aún sigue abierta por su fallecimiento.

El nuevo posteo no solo recordó al ídolo eterno, sino que reforzó la idea de que su legado continúa más vivo que nunca. Entre canciones, memoria y reclamo, la figura de Maradona sigue “resucitando” en cada corazón futbolero.