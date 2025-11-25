Independiente BBC sufrió otra dura derrota en su visita a San Isidro

El elenco santiagueño fue superado por el conjunto cordobés y perdió por 113-84 en San Francisco.

25/11/2025

Independiente BBC sufrió una nueva caída en la Liga Argentina de Básquet al perder como visitante ante San Isidro en San Francisco, Córdoba, por un contundente 113-84, en lo que significó su sexta derrota en siete partidos.

El equipo santiagueño volvió a mostrar buenos pasajes en ataque, pero no logró sostener la intensidad defensiva ante un rival que estuvo fino en todas sus líneas. Cristian Amicucci fue nuevamente la figura de Inde con 22 puntos, aunque su aporte no alcanzó para equilibrar un partido que se inclinó a favor del local.

El goleador de la noche fue Jerónimo Suñe, de San Isidro, autor de 24 tantos.

Con este resultado, Independiente BBC cierra la gira por tierras cordobesas con otra derrota y ahora deberá enfocarse en recuperar el rumbo.

El equipo de Eric Rovner volverá a presentarse el sábado, cuando reciba a Fusión Riojana a partir de las 22, en el estadio “Israel Parnás”, con la necesidad imperiosa de reencontrarse con el triunfo.