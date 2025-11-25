Italia: un hombre se disfrazó de su madre fallecida para renovar su DNI y seguir cobrando su pensión

El sujeto se presentó en el registro civil caracterizado como una mujer mayor: llevaba maquillaje, el cabello corto, una blusa estilo años 70, un collar de perlas y pendientes clásicos.

Un insólito y macabro caso sacudió al municipio de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua, al norte de Italia, donde un hombre intentó renovar el documento de identidad de su madre —muerta desde hace varios años— para continuar cobrando su pensión.

El sujeto se presentó en el registro civil caracterizado como una mujer mayor: llevaba maquillaje, el cabello corto, una blusa estilo años 70, un collar de perlas y pendientes clásicos.

La maniobra llamó la atención de una empleada municipal apenas lo vio. Según relató el diario Il Corriere della Sera, la trabajadora detectó que debajo del maquillaje se escondía un rostro claramente masculino y alertó de inmediato a sus superiores, quienes a su vez informaron al alcalde y a la policía local.

Durante una revisión interna, se comparó la fotografía tomada en el Ayuntamiento con la del viejo carné de identidad, vencido hacía diez años, y el parecido resultó evidente. Sin embargo, también quedó en claro que el hombre estaba disfrazado como su madre, Graziella Dall'Oglio, fallecida hace varios años.

Las sospechas se profundizaron al descubrir que el individuo —un enfermero desempleado de 57 años— habría continuado cobrando la pensión de la mujer, presentando anualmente declaraciones de impuestos firmadas a nombre de Dall'Oglio por unos 53.000 euros, monto que incluía la pensión de viudez y ganancias por bienes inmuebles.

La macabra sorpresa en su casa

La empleada citó nuevamente al hombre para el 11 de noviembre con el fin de completar el trámite. Al presentarse, y ante la presencia de un agente municipal, se le indicó que debía cruzar a la comisaría para finalizar la identificación. Allí, durante el interrogatorio, terminó admitiendo que era el hijo de la supuesta titular del documento, según confirmó el alcalde Francesco Aporti al diario italiano.

La policía decidió entonces allanar su domicilio. En una habitación encontraron el cuerpo momificado de su madre. Medios italianos informaron que el cadáver llevaba oculto en la vivienda desde hacía tres años. Aunque se presume que la mujer murió por causas naturales, los investigadores sostienen que el sospechoso habría utilizado sus conocimientos médicos para frenar la descomposición y mantener el cuerpo conservado.

Está previsto que se realice una autopsia en el Hospital Carlo Poma de Mantua para precisar la fecha y causa del fallecimiento.

La Fiscalía de Mantua imputó al hombre por ocultación de cadáver, suplantación de identidad, fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y falsas declaraciones.