Murio el piloto de acrobacias Lurrique Ferrari durante una demostración en el Hot Wheels Epic Show

Brasil. Pese a recibir asistencia inmediata y ser trasladado de urgencia al hospital, el motociclista no logró sobrevivir a las heridas. Un video del momento del accidente se viralizó en las redes sociales.

Hoy 12:25

El piloto Lurrique Ferrari falleció tras sufrir un grave accidente durante una presentación del Hot Wheels Epic Show en el parque Beto Carrero World, en Penha, estado de Santa Catarina, Brasil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El parque confirmó oficialmente la información a través de un comunicado en el que expresó su profundo pesar y su acompañamiento a la familia del motociclista.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:30, frente a cientos de espectadores. Ferrari, un profesional con experiencia en maniobras extremas y miembro del equipo oficial del espectáculo, perdió el control de su moto al intentar un salto entre rampas y chocó violentamente contra la estructura de recepción.

Pese a recibir asistencia inmediata por parte del equipo de bomberos del parque y trasladado de urgencia al Hospital Marieta Konder Bornhausen el piloto no logró sobrevivir a las heridas.

Según la reconstrucción del accidente, Ferrari inició la maniobra habitual del show acelerando hacia la rampa de lanzamiento, pero la motocicleta perdió impulso en el aire.

Te recomendamos: Tragedia en Brasil: un trabajador murió aplastado por una grúa mientras instalaban un árbol de Navidad

La trayectoria quedó corta y el impacto contra el borde superior de la rampa fue inevitable. La caída, calculada en unos ocho metros, provocó un trauma craneoencefálico severo.

El hospital confirmó que, “a pesar de todos los esfuerzos del equipo médico”, el piloto murió horas más tarde.

Investigación en curso

En un comunicado, Beto Carrero World manifestó:“En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento, dedicación y pasión por su trabajo, y lo extrañaremos profundamente”.

El parque informó que brindará apoyo integral a la familia del piloto. Además, quedarón suspendidas temporalmente todas las presentaciones del Hot Wheels Epic Show mientras se desarrollan evaluaciones técnicas y se revisan las condiciones de seguridad de la atracción.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. La Policía Civil de Penha llevó adelante una pericia en el lugar durante la noche del domingo y recopiló registros de cámaras internas.

El Ministerio Público de Trabajo de Santa Catarina también sigue el caso y podría solicitar informes adicionales sobre los protocolos de seguridad del espectáculo.

La muerte de Lurrique Ferrari no solo generó conmoción entre los visitantes, sino también entre sus compañeros de equipo, quienes lo describieron como un piloto dedicado, preciso y comprometido, con una rutina diaria de entrenamiento dentro del propio parque.