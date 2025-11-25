Ingresar
A un mes de la Navidad, Santiago del Estero ya vive el clima festivo

Con las calles empezando a iluminarse y los comercios llenándose de espíritu navideño, los santiagueños anticipan uno de los meses más esperados del año.

Hoy 12:51

Queda apenas un mes para Navidad y las calles santiagueñas comienza a palpitar la llegada de la fiesta más esperada por chicos y grandes. 

Navidad Navidad

Las familias ya se preparan para adornar sus hogares con luces, árboles y pesebres, mientras los comercios se llenan de productos navideños y regalos.

Navidad Navidad

Los santiagueños esperan con ilusión reuniones familiares, cenas tradicionales y momentos de encuentro que marcan el cierre del año. Además, muchas familias planean cómo sorprender a los más pequeños y organizar las clásicas celebraciones que se viven con alegría y emoción.

Navidad Navidad

Para muchos, diciembre no es solo un mes de regalos, sino también de reencuentros y tradiciones, donde se mezcla la preparación de platos típicos, la compra de obsequios y la expectativa de compartir momentos únicos.

Navidad Navidad

A un mes exacto de la Navidad, el clima festivo comienza a sentirse en cada rincón de la ciudad y los santiagueños ya se preparan para disfrutar del espíritu navideño, contando los días para una de las fechas más queridas del año.

Navidad Navidad

