El turismo copó Termas de Río Hondo: más del 90% de ocupación durante el fin de semana largo

La ciudad termal y en el conglomerado Santiago–La Banda, se consolidaron como uno de los destinos más elegidos del norte argentino durante el fin de semana largo.

Aunque noviembre suele ser una antesala de la temporada de verano, el fin de semana extralargo sorprendió por la magnitud del movimiento turístico en todo el país. Con rutas colapsadas y niveles de ocupación récord en numerosos destinos, el cierre fue el mejor del año para el sector.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 1.694.000 personas, lo que representó un crecimiento interanual del 21%. El impacto económico alcanzó los $355.789 millones, con una estadía promedio de 2,3 noches, un 15% más que en 2024, favorecida por el feriado de cuatro días.

Si bien el gasto diario por persona cayó en términos reales un 3,7%, ubicándose en $91.317, el mayor volumen de turistas y la extensión de las estadías generaron un fuerte movimiento económico.

Desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT) también confirmaron el buen desempeño del fin de semana. El Observatorio de la entidad registró niveles de ocupación superiores al 80% en los principales destinos turísticos, con una estadía promedio de 3,5 noches.

En ese contexto, Santiago del Estero se destacó a nivel regional, con una ocupación superior al 90% en Termas de Río Hondo y del 80% en el conglomerado Santiago–La Banda, consolidándose como uno de los destinos más elegidos del norte argentino durante el fin de semana largo. Entre los alojamientos con mayor demanda se destacó el Hotel Amerian Carlos V.

La presidenta de la CAT, Laura Teruel, señaló que estos resultados refuerzan las expectativas para diciembre y la próxima temporada de verano, resaltando el movimiento sostenido en gran parte del país, detalla el portal de Todo Noticias.

En términos generales, tanto CAME como la CAT coincidieron en cuatro puntos clave:

Hubo más turistas que en 2024.

La mayoría de los destinos registraron una alta ocupación.

Las estadías fueron más largas por el feriado extendido.

El impacto económico fue mayor, pese a un gasto diario más moderado.

El movimiento también se sintió en el transporte aéreo, con vuelos que alcanzaron hasta el 97% de ocupación, y en plataformas de alojamiento, que registraron un aumento del 35% en búsquedas de escapadas cortas dentro del país.