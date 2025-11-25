"La cantidad de empleados en negro es importante, aunque en Santiago se ve menos que en otras provincias"

Víctor Paz, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio visitó los estudios de Radio Panorama y se refirió a la actualidad del sector en la provincia y el país.

El secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, visitó los estudios de Radio Panorama y se refirió a la actualidad del sector tanto en Santiago del Estero como en el país. Durante la entrevista, abordó temas vinculados a los despidos, retiros voluntarios, el impacto del consumo y la informalidad laboral.

Consultado sobre información que da cuenta de despidos o retiros voluntarios en supermercados locales, señaló: “A empresas locales como un hipermercado les conviene achicar el personal y hacer el negocio inmobiliario por otra parte. Creo que ese es uno de los motivos, además de la reducción de ventas, que es real. Ha caído el consumo por los aumentos de tarifas y combustibles, con sueldos que no acompañan. Se han producido retiros voluntarios, pero no hay avisos ni habrá despidos masivos”.

Paz también advirtió que algunas empresas modificaron su razón social y operan en comercio digital sin incorporar empleados o recurriendo a figuras como monotributistas, algo permitido por la Ley Bases.

“Lamentablemente esto es lo que permite la ley, pero la cantidad de empleados en negro es importante, aunque en Santiago del Estero se ve menos que en otras provincias”, afirmó.

El avance del e-commerce

El dirigente destacó la necesidad de reconvertir el sector: "Tiene que haber una reestructuración dentro del comercio porque no se pueden ignorar las ventas electrónicas. Desde el sindicato, con un convenio que tenemos con la UNSE, estamos dando capacitación sobre comercio electrónico. Hay comercios que no van a necesitar empleados en un salón, pero sí personal con celulares y computadoras, reconvirtiendo la forma de trabajo. Es importante articular entre empresarios, sindicatos y la universidad”.

Diálogo y reforma laboral

Paz cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional al considerar que "desde el comienzo, el Gobierno trazó un camino de decretar y no dialogar. Ese no es el camino. Es positivo que a través de la CGT hablemos todos los gremios, porque hay cosas sobre las que podemos llegar a un acuerdo”.

Y añadió que una reforma laboral debe tener límites claros: “La reforma laboral no debe ser para quitar beneficios ni derechos adquiridos. Podemos transformar algunas cosas para evitar vicios dentro de la ley, pero hay que sentarse a conversar para ver qué necesitamos para mejorar la situación de los trabajadores y para que la economía comience a moverse. Pagar más a los empleados no es perder plata: la rueda de la economía implica que si se paga más, hay más consumo”.