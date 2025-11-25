Se dictará un taller de adornos navideños para adultos mayores

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y quienes deseen participar pueden comunicarse al 385 5 79 29 97 para reservar su lugar.

Hoy 14:05

La Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Salud, invita a la comunidad a participar del taller de preparación de adornos navideños, una propuesta pensada para promover la creatividad, el encuentro y la integración de nuestros adultos mayores en esta época especial del año.

El espacio iniciará el miércoles 26 a las 9 en el SUM de la Secretaría de Salud, ubicado en Avenida Besares 261. Durante el taller, los participantes aprenderán a confeccionar coronas de adviento, centros de mesa y adornos decorativos para puertas, utilizando técnicas accesibles y materiales que se informarán al momento de la inscripción.

Desde la Oficina del Adulto Mayor destacaron que estas actividades fomentan la socialización, fortalecen los vínculos comunitarios y ofrecen un espacio de expresión y disfrute para las personas mayores.

Estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueven propuestas recreativas y espacios de acompañamiento para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores de nuestra ciudad.