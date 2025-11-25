Se definieron los cruces de los equipos santiagueños en la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur

El Consejo Federal dio a conocer las llaves de la siguiente instancia del certamen afista.
El Consejo Federal de la AFA dio a conocer los cruces de la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur 2024/25 para la Región Centro, instancia que tendrá fuerte presencia santiagueña y que comenzará este domingo 30 de noviembre, con las revanchas programadas para el 7 de diciembre.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Los equipos de Santiago del Estero se preparan para una etapa clave rumbo al sueño del ascenso al Federal A, en un cuadro de duelos exigentes y con recorridos largos hasta las finales, previstas para el 1 y 8 de febrero de 2026.