Se definieron los cruces de los equipos santiagueños en la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur

El Consejo Federal dio a conocer las llaves de la siguiente instancia del certamen afista.

Hoy 14:20

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer los cruces de la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur 2024/25 para la Región Centro, instancia que tendrá fuerte presencia santiagueña y que comenzará este domingo 30 de noviembre, con las revanchas programadas para el 7 de diciembre.

Los equipos de Santiago del Estero se preparan para una etapa clave rumbo al sueño del ascenso al Federal A, en un cuadro de duelos exigentes y con recorridos largos hasta las finales, previstas para el 1 y 8 de febrero de 2026.

Los cruces de los representantes santiagueños

Vélez de San Ramón vs Talleres (Nueva Esperanza)
Agua y Energía vs Río Dulce
Comercio vs Defensores de Monte Quemado
Sportivo Comercio vs Central Argentino
Central Córdoba (Frías) vs Unión Santiago

El camino hacia las finales

  • Segunda fase: 30 de noviembre y 7 de diciembre
  • Tercera fase: 14 y 20 de diciembre
  • Cuarta fase: 4 y 11 de enero
  • Quinta fase: 18 y 25 de enero
  • Finales: 1 y 8 de febrero de 2026


