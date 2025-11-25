Se definieron los cruces de los equipos santiagueños en la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur

El Consejo Federal dio a conocer las llaves de la siguiente instancia del certamen afista.

Hoy 14:20

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer los cruces de la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur 2024/25 para la Región Centro, instancia que tendrá fuerte presencia santiagueña y que comenzará este domingo 30 de noviembre, con las revanchas programadas para el 7 de diciembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los equipos de Santiago del Estero se preparan para una etapa clave rumbo al sueño del ascenso al Federal A, en un cuadro de duelos exigentes y con recorridos largos hasta las finales, previstas para el 1 y 8 de febrero de 2026.

Los cruces de los representantes santiagueños

Vélez de San Ramón vs Talleres (Nueva Esperanza)

Agua y Energía vs Río Dulce

Comercio vs Defensores de Monte Quemado

Sportivo Comercio vs Central Argentino

Central Córdoba (Frías) vs Unión Santiago

El camino hacia las finales

Segunda fase: 30 de noviembre y 7 de diciembre

30 de noviembre y 7 de diciembre Tercera fase: 14 y 20 de diciembre

14 y 20 de diciembre Cuarta fase: 4 y 11 de enero

4 y 11 de enero Quinta fase: 18 y 25 de enero

18 y 25 de enero Finales: 1 y 8 de febrero de 2026



