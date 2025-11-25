La Municipalidad de La Banda repudia la quema de contenedor de residuos

Desde la comuna destacaron que investigarán lo sucedido e invitaron a los vecinos a denunciar este tipo de hechos vandálicos.

Hoy 14:15

Desde la Municipalidad de La Banda repudiaron la quema de un contenedor ubicado en el sector C del barrio Salido, situación que se produjo cuando manos desaprensivas quemaron este elemento que sirve para depositar determinados tipos de residuos.

Los contenedores de residuos situados en distintos puntos de la ciudad cumplen una función muy importante de mantener la higiene en cada sector.

Por tal motivo, dañar estos elementos perjudica la calidad de vida de los vecinos y atenta contra el patrimonio de la comunidad bandeña.

Cabe destacar, que la actual gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani lleva adelante el programa de Estaciones Ambientales, destinadas a mejorar la gestión de residuos y a mantener más limpia la ciudad.

Estos puntos ecológicos se encuentran distribuidos en el Obrador Dorrego, situado en Dorrego Nº 959; Obrador San Carlos, San Carlos Nº 550; Obrador San Fernando, Av. Raúl Alfonsín y canal, y en el Obrador Misky Mayu, Ruta 1, frente a la Capilla Santa Clara.