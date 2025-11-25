La trama oculta del segundo “no” del Barcelona a Messi: el regreso que estaba cerrado y nunca ocurrió

El argentino quiso volver en 2023 y llegó incluso a hablar con Xavi, mientras el club redactaba un contrato a la espera del visto bueno de LaLiga. Pero un giro frenó la operación y el astro terminó en el Inter Miami.

Hoy 00:25

El Barcelona rechazó en dos oportunidades el regreso de Lionel Messi en un lapso de apenas dos años. La primera fue en 2021, cuando el club no pudo retenerlo y el capitán de la Selección Argentina debió partir al París Saint-Germain. La segunda, menos conocida y revelada recientemente, ocurrió en 2023, cuando Leo quiso volver… pero otra vez el Barça cerró la puerta.

Una investigación del programa La Posesión de SPORT TV expuso por primera vez la trama oculta detrás del segundo “no” del club catalán al ídolo más grande de su historia. Una historia de llamados, promesas, ilusiones y un giro inesperado que terminó con Messi vistiendo la camiseta del Inter Miami.

El llamado que encendió la ilusión: 6 de enero de 2023

Todo comenzó el 6 de enero de 2023. Ese día, Messi llamó a Xavi Hernández para darle una noticia que ilusionaba a todo Barcelona:

quería volver.

El rosarino estaba convencido de que su último desafío europeo debía ser en el club de su vida. Xavi, su excompañero y entrenador, vio en su retorno una oportunidad deportiva y emocional única. Desde ese momento, comenzaron meses de charlas permanentes, ajustes tácticos y construcción de un plan deportivo que contemplaba un nuevo rol para el campeón del mundo.

Incluso se redactó un contrato por dos años, y desde la dirigencia encabezada por Joan Laporta transmitían confianza. Para abril de 2023, desde la secretaría técnica aseguraban que LaLiga avalaba la operación y el optimismo era total.

La comunicación que derrumbó todo

Pero el escenario cambió de un día para otro.

Sin aviso, sin claridad y sin garantías.

Poco después de aquel optimismo desbordado, Jorge Messi, padre y representante del jugador, habló con Xavi y recibió la noticia que nadie esperaba: el regreso no se aprobaría.

La operación quedó congelada, el desconcierto fue absoluto y la decepción, enorme. Messi, cansado de esperar y sin una propuesta formal del club que ama, decidió aceptar la oferta del Inter Miami, donde hoy continúa agrandando su leyenda.

El final que no era el esperado

Así, el Barcelona volvió a decirle que no a Messi.

Primero en 2021, por problemas financieros.

Luego en 2023, por decisiones dirigenciales y cambios de rumbo internos.

Dos negativas que marcaron el final definitivo de una era irrepetible, dejando al fútbol con la sensación de que el retiro europeo del mejor jugador del mundo merecía una última página en el Camp Nou. Sin embargo, la historia tomó destino estadounidense.

Barcelona perdió la posibilidad de recuperar a su ídolo.

Messi, en cambio, ganó la tranquilidad que buscaba.