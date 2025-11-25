Comienza a definirse el campeonato de Fórmula 1: los horarios del GP de Qatar

Este fin de semana será clave en la lucha por el título entre Norris, Verstappen y Piastri.

Hoy 15:29

El Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha de la Fórmula 1, se disputará este fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail, y será determinante en la lucha por el título mundial. La cita contará con la presencia del argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, quien volverá a formar parte de la actividad oficial de la categoría más exigente del automovilismo.

La competencia en Lusail, un trazado de 5,418 kilómetros y 16 curvas, será particularmente intensa porque además de la carrera principal habrá una carrera sprint el sábado. El formato comprimido y con menos margen para errores obligará a los pilotos a rendir al máximo desde la primera salida a pista.

Un fin de semana cargado de acción

La actividad comenzará este viernes, con la única práctica libre programada entre las 10:30 y las 11:30 (hora argentina). Luego, desde las 14:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint, una instancia que definirá el orden de largada del sprint del sábado.

El sábado será un día clave en Qatar. A las 11, se disputará la carrera sprint, que tiene una duración equivalente a un tercio de la competencia habitual y otorga puntos a los ocho primeros (8 para el ganador, 7 para el segundo y así sucesivamente). Más tarde, a las 15, llegará la clasificación para la carrera principal, donde los pilotos buscarán asegurar un buen lugar de partida para el domingo.

Finalmente, el domingo a las 13, se largará la carrera del Gran Premio de Qatar, que cerrará un fin de semana cargado de exigencia y definiciones.

Una batalla por el título que cambió por completo

El GP de Qatar podría ser decisivo para el campeonato, especialmente tras lo ocurrido en la última fecha en Las Vegas. Allí, Max Verstappen logró la victoria y había recortado la diferencia con Lando Norris, líder del certamen, a 42 puntos, una brecha que parecía casi imposible de revertir con solo dos carreras por disputar.

Sin embargo, un giro inesperado modificó todo: la FIA descalificó a los dos pilotos de McLaren, Norris y Oscar Piastri, por una infracción en la zona del suelo de sus monoplazas. Esta sanción reconfiguró el campeonato y dejó a Verstappen y a Piastri a solo 24 puntos del líder.

Con este panorama, Qatar se convierte en una fecha crucial que podría definir o reabrir por completo la pelea por el título.

Cronograma del Gran Premio de Qatar

Viernes 28

Práctica libre 1: 10:30

10:30 Clasificación sprint: 14:30

Sábado 29

Carrera sprint: 11:00

11:00 Clasificación: 15:00

Domingo 30

Carrera: 13:00

Con el campeonato al rojo vivo y la presencia de Franco Colapinto, el fin de semana promete emociones fuertes en el desierto de Lusail.