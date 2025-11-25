Comienza a definirse el campeonato de Fórmula 1: los horarios del GP de Qatar

Este fin de semana será clave en la lucha por el título entre Norris, Verstappen y Piastri.
El Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha de la Fórmula 1, se disputará este fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail, y será determinante en la lucha por el título mundial. La cita contará con la presencia del argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, quien volverá a formar parte de la actividad oficial de la categoría más exigente del automovilismo.
La competencia en Lusail, un trazado de 5,418 kilómetros y 16 curvas, será particularmente intensa porque además de la carrera principal habrá una carrera sprint el sábado. El formato comprimido y con menos margen para errores obligará a los pilotos a rendir al máximo desde la primera salida a pista.
La actividad comenzará este viernes, con la única práctica libre programada entre las 10:30 y las 11:30 (hora argentina). Luego, desde las 14:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint, una instancia que definirá el orden de largada del sprint del sábado.
El sábado será un día clave en Qatar. A las 11, se disputará la carrera sprint, que tiene una duración equivalente a un tercio de la competencia habitual y otorga puntos a los ocho primeros (8 para el ganador, 7 para el segundo y así sucesivamente). Más tarde, a las 15, llegará la clasificación para la carrera principal, donde los pilotos buscarán asegurar un buen lugar de partida para el domingo.
Finalmente, el domingo a las 13, se largará la carrera del Gran Premio de Qatar, que cerrará un fin de semana cargado de exigencia y definiciones.
El GP de Qatar podría ser decisivo para el campeonato, especialmente tras lo ocurrido en la última fecha en Las Vegas. Allí, Max Verstappen logró la victoria y había recortado la diferencia con Lando Norris, líder del certamen, a 42 puntos, una brecha que parecía casi imposible de revertir con solo dos carreras por disputar.
Sin embargo, un giro inesperado modificó todo: la FIA descalificó a los dos pilotos de McLaren, Norris y Oscar Piastri, por una infracción en la zona del suelo de sus monoplazas. Esta sanción reconfiguró el campeonato y dejó a Verstappen y a Piastri a solo 24 puntos del líder.
Con este panorama, Qatar se convierte en una fecha crucial que podría definir o reabrir por completo la pelea por el título.
Con el campeonato al rojo vivo y la presencia de Franco Colapinto, el fin de semana promete emociones fuertes en el desierto de Lusail.