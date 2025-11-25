Ya no depende de sí mismo: qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

La eliminación del Millonario lo dejó sin chances de clasificar directamente a fase de grupos y ahora depende de los demás.

La caída por 3-2 ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura dejó a River Plate sin chances de clasificar por sus propios medios a la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Marcelo Gallardo perdió una de sus vías más accesibles para ingresar al certamen continental y ahora deberá esperar resultados ajenos para aspirar, al menos, al Repechaje de la “Gloria Eterna”.

La eliminación de Rosario Central a manos de Estudiantes de La Plata modificó por completo el panorama. La sorpresiva caída del Canalla impidió que se liberara un cupo adicional y redujo aún más el margen de maniobra del Millonario en la recta final del año.

Un escenario complejo para el Millonario

Por el momento, Boca y Rosario Central ya aseguraron su lugar en la fase de grupos de la próxima Libertadores. A ellos se suma Argentinos Juniors, que logró acceder al Repechaje gracias a su posición en la tabla anual. El equipo de Ariel Holan incluso podía otorgarle una ayuda indirecta a River si se consagraba campeón, pero esa posibilidad ya quedó descartada.

Con este panorama, River depende únicamente de lo que ocurra con Boca, Argentinos Juniors o Lanús, los únicos que podrían liberar una plaza si levantan el título. En ese caso, el Millonario ocuparía el tercer puesto del Repechaje en la tabla anual y entraría a la fase inicial del torneo continental.

El caso particular de Lanús

Lanús aparece como la llave más favorable. El Granate ya tiene asegurado su cupo tras ser campeón de la Copa Sudamericana y, en caso de ganar también el Clausura, liberaría automáticamente su plaza en la Libertadores, arrastrando a River hacia la clasificación.

Sin embargo, una complicación extra surge en los cuartos de final: Boca y Argentinos Juniors se enfrentarán entre sí, lo que elimina una vía de clasificación y achica aún más las posibilidades del Millonario.

El año terminó antes de lo esperado, pero en Núñez aún se aferran a la ilusión de decir presente en la máxima competencia continental.