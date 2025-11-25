Moretti se negó a declarar en la indagatoria y crece la tensión en San Lorenzo

El presidente del club volvió a quedarse en silencio ante la Justicia en la causa por presunta administración fraudulenta.

Hoy 13:38

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, volvió a quedar en el foco judicial tras negarse a declarar en la indagatoria prevista por la Justicia nacional en el marco de la causa por presunta administración fraudulenta. Su silencio, que se suma a varias postergaciones anteriores, profundiza la tensión política y alimenta la incertidumbre sobre el futuro institucional del club.

Moretti debía presentarse este martes a las 12 ante la jueza Laura Graciela Bruniard, quien conduce la investigación iniciada luego de la difusión de una cámara oculta en la que se lo observa guardando un fajo de dólares en su saco. El dirigente había dado explicaciones distintas sobre ese episodio: primero aseguró públicamente que se trataba de una donación para las divisiones inferiores, mientras que su abogado, Gastón Marano, afirmó luego que el dinero correspondía a una deuda personal con la empresaria que aparece en el video.

Estas versiones contradictorias no hicieron más que complicar un expediente que, desde abril, ya venía atravesado por disputas de competencia entre la Justicia de Ciudad y la de Nación.

Un club en crisis y con acefalía operativa

La decisión de Moretti de no declarar no solo agrava su situación procesal, sino que también tensiona al máximo la vida política del Ciclón, que hoy transita un período de acefalía operativa y desconcierto dirigencial. El silencio del presidente se interpreta como un gesto que golpea la ya frágil estructura institucional de un club que arrastra conflictos internos, desconfianza y un clima social cada vez más crítico.

Mientras la Justicia avanza paso a paso y evalúa los próximos movimientos, el futuro institucional de San Lorenzo permanece en suspenso. Lo que ocurra en las próximas semanas podría redefinir la conducción del club y su vínculo con la AFA, en un escenario cargado de tensión y expectativa.

El Ciclón, una vez más, se encuentra en medio de una tormenta judicial y política que no da señales de amainar.