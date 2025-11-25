Ingresar
"Un papelón": Cinthia Fernández se arrepientió de su campaña política en hilo dental

La panelista habló con total honestidad sobre una etapa de su vida que hoy mira con distancia, y Moria Casán intervino para cuestionar su postura y defenderla en vivo.

Hoy 15:53

Cinthia Fernández abrió su corazón al aire de La mañana con Moria (eltrece) y recordó parte de su pasado, especialmente la campaña política en la que apareció en hilo dental. En una charla con Moria, la panelista sorprendió al admitir que hoy siente arrepentimiento por aquella estrategia que generó polémica en su momento.

Todo comenzó cuando Moria Casán destacó que Cinthia está “en plan lawyer”, en plena etapa de estudios de abogacía. La panelista explicó que ese cambio de rumbo también modificó la manera en que observa decisiones que tomó en el pasado. En medio de una charla en la que hablaban del costo de la educación de sus hijas, surgió el comentario que encendió la discusión.

“Yo de eso reniego”, afirmó Cinthia cuando Moria le recordó su irrupción mediática con el famoso hilo dental, tanto en su carrera artística como en la campaña política que encaró. “Eso que hice en su momento fue marketing. No es algo de lo que esté orgullosa, no es algo de lo que mis hijas van a estar orgullosas”, señaló con crudeza.

La One, fiel a su estilo, la interrumpió sin filtro: “Pero ¿por qué te arrepentís? ¿Qué te lavó la cabeza, estudiar abogacía? No puede ser. Uno tiene que bancarse. No reneguemos de nuestras posibilidades”. Según la conductora, la sociedad carga de prejuicios a las mujeres que muestran su cuerpo y las subestima intelectual y profesionalmente.

Cuando el panel insistió, Cinthia fue directa: “Fue un papelón”. Sin embargo, también reconoció que ese gesto había logrado instalar un debate, como ocurrió recientemente con el caso de Virginia Demo y las fotos de Ricardo Fort. “Un poco hice eso. No es algo de lo que me sienta orgullosa porque hoy, estudiando, veo un lado más serio de la vida, que el país necesita otra cosa”, reflexionó.

La tensión creció cuando Moria, en un intento de reivindicarla, lanzó: “Bancate a vos misma, mostrá el culo”. Pero Cinthia aseguró que ya no podría hacerlo: “Te juro que hoy no puedo”.

La conductora, lejos de soltar el tema, profundizó: “Eso no te saca lo que tenés en la cabeza ni tu personalidad. Caés en el prejuicio de los demás hacia vos. Para mí no tendrías que estar arrepentida. Vos mostraste que, pese a mostrar el culo, también tenés algo en la cabeza”.

