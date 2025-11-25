La Cámara de Apelaciones rechazó la prisión preventiva en el caso Costa–Mayuli

La defensa pidió la inmediata liberación de los imputados.

Hoy 15:57

La Cámara de Apelaciones de Santiago del Estero rechazó este lunes la prisión preventiva que pesaba sobre Sebastián Costas y Magdalena Mayuli, en el marco de la causa que investiga la presunta tenencia de material digital con contenido prohibido. La resolución fue confirmada por el abogado defensor, Gabriel Coronel Chalfón, donde explicó los alcances del fallo y anticipó que solicitarán la inmediata excarcelación de ambos imputados.

Coronel Chalfón detalló que la audiencia se llevó a cabo a las 11 de la mañana y estuvo presidida por el Dr. Vittar, con la integración de la Dra. Generoso y la Dra. Inés Zamora. El letrado asumió la defensa particular de Sebastián Costas, mientras que la Dra. León Fernández representa a Mayuli. En su intervención, el abogado presentó un planteo de nulidad contra la resolución de prisión preventiva dictada por el juez Salomón, al considerar que la querella participó indebidamente en esa instancia procesal.

Según argumentó, la querella, que representa a denunciantes de otra causa vinculada al ingeniero Costas, no tiene legitimación procesal para intervenir en este expediente, dado que los videos o GIF hallados no permiten determinar la identidad ni la edad de las personas que en ellos aparecen. “Se ha violado el debido proceso, el principio de legalidad y el derecho de defensa”, afirmó. Sin embargo, el tribunal resolvió por unanimidad rechazar el planteo de nulidad.

No obstante, tras el rechazo de la prisión preventiva, Coronel Chalfón sostuvo que la detención de su defendido, quien lleva cinco meses privado de la libertad, “se torna ilegítima, arbitraria e ilegal”. Por ello, anunció que ya presentó ante el juez de Control y Garantías de turno el pedido de excarcelación inmediata. La misma acción será realizada por la defensa de Mayuli.