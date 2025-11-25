La Cañada refuerza el abastecimiento del Hospital Distrital con la entrega de medicamentos

La Comisión Municipal entregó un importante lote de medicamentos esenciales destinados al Hospital Distrital, en el marco de las acciones para fortalecer la atención primaria de la salud.

Hoy 15:57

Los insumos fueron recibidos por el director del centro de salud, Dr. Santiago Ávalos Mussi, quien agradeció el acompañamiento y destacó que el refuerzo permitirá garantizar la continuidad de prestaciones médicas y la cobertura para pacientes de la zona.

Desde la comuna informaron que, siguiendo los lineamientos del Gobierno Provincial, este tipo de aportes forma parte de una política sostenida de apoyo al sistema sanitario local, especialmente en áreas rurales donde la demanda se incrementa y los recursos requieren un trabajo articulado entre instituciones.

El comisionado municipal Cristian Abiakel subrayó la importancia de seguir fortaleciendo la infraestructura sanitaria y el acceso a insumos básicos: “Nuestro compromiso es trabajar todos los días para que los vecinos de La Cañada tengan una atención de salud digna, cercana y de calidad. Por eso seguimos acompañando al hospital con los recursos que necesita. La salud es y seguirá siendo una prioridad para esta gestión”, señaló.

Abiakel remarcó además que la articulación con el equipo del Hospital Distrital y las autoridades sanitarias provinciales “permite mejorar la eficiencia del servicio y dar respuestas más rápidas a las necesidades de la comunidad”.

La Comisión Municipal adelantó que continuará con este tipo de acciones y con proyectos complementarios orientados a fortalecer la red de atención primaria en todo el distrito.