Javier Milei recibió al canciller israelí para fortalecer la alianza diplomática e impulsar el comercio

El ministro de relaciones exteriores de Israel llegó acompañado por una delegación empresarial orientada a impulsar inversiones entre ambos países.

Hoy 16:12

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, de visita oficial al país para “profundizar” los vínculos con un gobierno aliado que tiene en carpeta trasladar a la embajada argentina a Jerusalén el año próximo.

El ministro de exteriores israelí llegó de Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña y asistió a una sesión especial conjunta del Congreso en Asunción.

Paraguay trasladó su embajada a Jerusalén en diciembre de 2024. Es uno de los pocos países que tienen su representación diplomática en esa ciudad. Además del gobierno paraguayo, solo Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Papúa Nueva Guinea mantienen su sede en Jerusalén. También Kosovo, aunque su reconocimiento internacional es limitado y de hecho Argentina no lo reconoce como Estado soberano.

La mayoría de las naciones tiene sus embajadas en Tel Aviv para mantenerse prescindente en la disputa entre israelíes y palestinos sobre la soberanía de Jerusalén, en especial en su sector Este, ocupado por Israel desde 1967. El Estado Palestino, reconocido por 157 países, entre ellos Argentina desde 2010, también la reivindica como su capital.

Milei dijo en junio en el Parlamento israelí que el anunciado traslado de la embajada argentina a Jerusalén se efectivizará en 2026. Al hablar en la Knéset, dijo sentirse “orgulloso” de anunciar la mudanza de la sede diplomática nacional desde Tel Aviv a Jerusalén Oeste en 2026.

La agenda del canciller israelí en Buenos Aires

Además de reunirse con Milei, el canciller israelí mantendrá encuentros con su par, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias; y la presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina–Israel, Sabrina Ajmechet.

También participará en actos conmemorativos en homenaje a las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la mutual israelita argentina AMIA y ofrecerá un discurso en un evento organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

“Profundizar nuestros vínculos con Argentina y Paraguay —dos de los mayores amigos de Israel en el mundo— es de gran importancia para nosotros. Argentina y Paraguay se han mantenido firmes junto a Israel durante los últimos dos años durante la guerra, y continúan apoyando a Israel con determinación en el ámbito internacional y en las instituciones internacionales", dijo Sa’ar.

“Los objetivos de la visita son fortalecer la coordinación diplomática y profundizar las relaciones diplomáticas y económicas entre Israel y sus socios en América Latina”, afirmó.

Durante su estadía en Buenos Aires, el canciller estará acompañado por una delegación empresarial israelí orientada a fomentar nuevas oportunidades de cooperación e inversión entre ambos países.

Desde su asunción en diciembre de 2024, Milei se ha alineado junto a los gobiernos de Estados Unidos e Israel y se ha convertido en el principal aliado del primer ministro Benjamin Netanyahu en América Latina con un respaldo diplomático total en la guerra de Gaza.