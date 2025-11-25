Ingresar
Orellana Lucca encendió la siesta santiagueña en “Pago Donde Nací” por Radio Panorama

Manu Orellana y Pelu Lucca visitaron a Walter Díaz en los estudios de Radio Panorama, donde hablaron sobre su presente artístico y los proyectos que se vienen.

Hoy 16:31

La siesta santiagueña tuvo un brillo especial en el programa “Pago Donde Nací”, cuando su conductor, Walter Díaz, recibió en los estudios de Radio Panorama a Manu Orellana y Pelu Lucca, referentes indiscutidos de la música popular santiagueña.

Orellana Lucca Orellana Lucca

Durante la entrevista, los artistas compartieron detalles sobre su presente, el camino que recorrieron este año y los nuevos desafíos que los esperan. Ambos destacaron el acompañamiento del público y la importancia de seguir generando espacios de encuentro a través de su música.

Orellana Lucca Orellana Lucca

Recordaron además que la Peña de Orellana–Lucca se realizará este sábado en el Nodo Tecnológico, donde prometen una noche cargada de energía, canciones y emociones. Será la última peña del año, marcando el cierre de una etapa intensa y muy celebrada por sus seguidores.

De cara al futuro, adelantaron que 2026 llegará con una agenda llena de encuentros, espectáculos y nuevos proyectos, señalando que continúan trabajando para expandir su propuesta artística y seguir compartiendo su música con la gente.

Orellana Lucca Orellana Lucca

