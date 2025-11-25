Orellana Lucca encendió la siesta santiagueña en “Pago Donde Nací” por Radio Panorama

Manu Orellana y Pelu Lucca visitaron a Walter Díaz en los estudios de Radio Panorama, donde hablaron sobre su presente artístico y los proyectos que se vienen.

Hoy 16:31

La siesta santiagueña tuvo un brillo especial en el programa “Pago Donde Nací”, cuando su conductor, Walter Díaz, recibió en los estudios de Radio Panorama a Manu Orellana y Pelu Lucca, referentes indiscutidos de la música popular santiagueña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Orellana Lucca

Durante la entrevista, los artistas compartieron detalles sobre su presente, el camino que recorrieron este año y los nuevos desafíos que los esperan. Ambos destacaron el acompañamiento del público y la importancia de seguir generando espacios de encuentro a través de su música.

Orellana Lucca

Recordaron además que la Peña de Orellana–Lucca se realizará este sábado en el Nodo Tecnológico, donde prometen una noche cargada de energía, canciones y emociones. Será la última peña del año, marcando el cierre de una etapa intensa y muy celebrada por sus seguidores.

De cara al futuro, adelantaron que 2026 llegará con una agenda llena de encuentros, espectáculos y nuevos proyectos, señalando que continúan trabajando para expandir su propuesta artística y seguir compartiendo su música con la gente.

Orellana Lucca