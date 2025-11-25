Ingresar
Quirno: “En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando”

El canciller encabezó el Foro Económico de Argentino-Israelí, junto a su par de ese país Guideon Saar.

Hoy 17:42

El canciller Pablo Quirno, destacó el crecimiento el 5,2 por ciento de la economía y aseguró que "en el mundo no creen que este tipo de ajustes genere crecimiento, pero la Argentina está probando".

El ministro de Relaciones Exteriores se expresó así al encabezar el Foro Económico Argentino-Israelí en el Palacio Libertad junto al canciller de ese país, Guideon Saar.

En ese marco, Quirno sostuvo que en febrero viajará a Israel para profundizar el vínculo bilateral y confirmó que prepara una nueva visita de Milei a ese país, para terminar de completar el paso de la Embajada a Jerusalén.

Por si parte, Guideon sostuvo que Argentina e Israel son “amigos y socio estratégicos”, al tiempo que expresó su deseo de un “futuro brillante y compartido”.

Además, dijo que esperan la visita de Milei para abril o mayo de 2026.

