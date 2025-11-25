Ingresar
Buscan a “Mamita”, una perra perdida en el barrio Independencia: ofrecen recompensa

La familia aclaró que se ofrece recompensa a quien pueda aportar datos que permitan recuperar a la perrita.

Hoy 17:50

Una familia del barrio Independencia atraviesa momentos de angustia tras la desaparición de su perra “Mamita”, una Pincher hembra de 4 años que se extravió en las últimas horas.

Según informaron sus dueños, la mascota se perdió en la zona y hasta el momento no lograron dar con su paradero. Piden la colaboración de los vecinos para encontrarla lo antes posible.

“Mamita” es de raza Pincher, de contextura pequeña y muy sociable. Ante cualquier información sobre su ubicación, solicitan comunicarse al 3854-339707.

