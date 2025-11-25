Durante este miércoles habrá un corte de tránsito en la esquina de Urquiza e Independencia

La empresa Aguas de Santiago realizará trabajos en la intersección.
Por trabajos de la empresa Aguas de Santiago, durante la jornada del miércoles 26 se verá interrumpido el tránsito en la esquina de Urquiza e Independencia, del barrio Centro.
La medida se tomará por el movimiento de personal y maquinarias para la reposición del hormigón correspondiente a la apertura realizada para reparar el colector cloacal de calle Independencia, entre Urquiza y Mitre.
Una vez finalizados los trabajos de pavimentación se habilitará la media calzada para el paso de los vehículos.
Ante estas modificaciones de carácter temporal se solicita a los conductores tomar las medidas de escasos para evitar contratiempos.