SANTIAGO DEL ESTERO | 25 NOV 2025 | 33º
Durante este miércoles habrá un corte de tránsito en la esquina de Urquiza e Independencia

La empresa Aguas de Santiago realizará trabajos en la intersección.

Hoy 19:50

Por trabajos de la empresa Aguas de Santiago, durante la jornada del miércoles 26 se verá interrumpido el tránsito en la esquina de Urquiza e Independencia, del barrio Centro.

La medida se tomará por el movimiento de personal y maquinarias para la reposición del hormigón correspondiente a la apertura realizada para reparar el colector cloacal de calle Independencia, entre Urquiza y Mitre.

Una vez finalizados los trabajos de pavimentación se habilitará la media calzada para el paso de los vehículos.

Ante estas modificaciones de carácter temporal se solicita a los conductores tomar las medidas de escasos para evitar contratiempos.

