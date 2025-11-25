Fuentes participó del acto por el 82° aniversario de la Independencia de Líbano

La intendente de la Capital estuvo en el acto organizado por la Sociedad Sirio Libanesa.

Hoy 17:57

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó del acto en conmemoración por el 82° aniversario de la Independencia de Líbano, organizado por la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero.

Realizada en la Plaza Árabe ubicada en Alvear y Perú, la ceremonia también contó con la presencia del vicegobernador, Carlos Silva Neder; la ministra de Salud, Natividad Nassif y el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán; entre otras autoridades.

Tras la presentación de banderas y la entonación de los himnos de Argentina y Líbano, se hicieron ofrendas florales y la invocación religiosa a cargo del padre Gregorio Makantasis.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de la secretaria de la Unión Cultural Argentino Libanesa, Marie Mercedes Navarro y del presidente de la Federación de Entidades Árabes Argentinas y de la Sociedad Sirio Libanesa, Edén Habel Sapag.

El acto finalizó con una colorida presentación artística de alumnos del Jardín de Infantes Argentino Árabe "Shams".