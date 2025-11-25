Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 NOV 2025 | 33º
X
Locales

Emotivo acto por el 82° aniversario de la independencia de Líbano

El acto fue realizado en la Plaza Árabe, ubicada en Alvear y Perú.

Hoy 18:40

La comunidad árabe de Santiago del Estero conmemoró este martes el 82° aniversario de la Independencia de Líbano con un acto realizado en la Plaza Árabe, ubicada en Av. Alvear y Perú de la ciudad Capital, donde estuvieron en representación del Gobierno de la provincia el vicegobernador Carlos Silva Neder y la ministra de Salud, Natividad Nassif.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Participaron también la intendente de la Capital, Norma Fuentes; la secretaria de la filial local de la Unión Cultural Argentino Árabe (UCAL), María Mercedes Navarro; el presidente de la Sociedad Sirio Libanesa, Edén Habel Sapag, junto a otras autoridades municipales, representantes de asociaciones libanesas de Capital, Loreto, La Banda y Suncho Corral.

Cabe destacar que el 22 de noviembre es una fecha importante para la comunidad árabe en todo el mundo, porque en 1943 se declaró la independencia de Líbano y se puso fin al período colonial del llamado Mandato Francés.

Durante el acto, tras es el izamiento de banderas, se realizó la entonación de los himnos de Argentina y de Líbano, a cargo de la Banda de Música de la Provincia y además, procedieron con las ofrendas florales junto a la invocación religiosa del padre Gregorio Makantasis.

Las palabras alusivas fueron de Lauren Bitar, presidente de la Casa Libanesa en Santiago, seguida por Lilian Jozami, titular de la filial en Santiago, y del presidente de la Sociedad Sirio Libanesa, Edén Habel Sapag.

El cierre estuvo a cargo de alumnos del Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams, con una presentación artística.

TEMAS Líbano

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un incendio de pastizales generó alarma en la avenida Lugones
  2. 2. Bº Siglo XXI: pensó que iba a una cita pero lo emboscaron, le dieron una paliza y lo filmaron
  3. 3. La confianza en el gobierno de Javier Milei saltó 17,5% en noviembre tras la victoria electoral
  4. 4. Desarrollo Social de la Capital invita a un taller de marketing para emprendedores
  5. 5. Conocidos delincuentes descartaron un celular y huyeron tras ser sorprendidos por policías de la UTM
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT