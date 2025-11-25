Emotivo acto por el 82° aniversario de la independencia de Líbano

El acto fue realizado en la Plaza Árabe, ubicada en Alvear y Perú.

Hoy 18:40

La comunidad árabe de Santiago del Estero conmemoró este martes el 82° aniversario de la Independencia de Líbano con un acto realizado en la Plaza Árabe, ubicada en Av. Alvear y Perú de la ciudad Capital, donde estuvieron en representación del Gobierno de la provincia el vicegobernador Carlos Silva Neder y la ministra de Salud, Natividad Nassif.

Participaron también la intendente de la Capital, Norma Fuentes; la secretaria de la filial local de la Unión Cultural Argentino Árabe (UCAL), María Mercedes Navarro; el presidente de la Sociedad Sirio Libanesa, Edén Habel Sapag, junto a otras autoridades municipales, representantes de asociaciones libanesas de Capital, Loreto, La Banda y Suncho Corral.

Cabe destacar que el 22 de noviembre es una fecha importante para la comunidad árabe en todo el mundo, porque en 1943 se declaró la independencia de Líbano y se puso fin al período colonial del llamado Mandato Francés.

Durante el acto, tras es el izamiento de banderas, se realizó la entonación de los himnos de Argentina y de Líbano, a cargo de la Banda de Música de la Provincia y además, procedieron con las ofrendas florales junto a la invocación religiosa del padre Gregorio Makantasis.

Las palabras alusivas fueron de Lauren Bitar, presidente de la Casa Libanesa en Santiago, seguida por Lilian Jozami, titular de la filial en Santiago, y del presidente de la Sociedad Sirio Libanesa, Edén Habel Sapag.

El cierre estuvo a cargo de alumnos del Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams, con una presentación artística.