La Legislatura distinguió a médicos del Hospital Regional por un reconocimiento internacional en España

Durante la última sesión de este martes se aprobaron también diversas iniciativas destinadas a destacar la labor de profesionales, deportistas y referentes culturales de la provincia.

Hoy 18:51

La Cámara de Diputados de Santiago del Estero celebró esta tarde una nueva sesión ordinaria, presidida por el vicegobernador Carlos Silva Neder, en la que se aprobaron diversas iniciativas destinadas a destacar la labor de profesionales, deportistas y referentes culturales de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los proyectos respaldados, se aprobó la declaración de Interés Provincial y Sanitario a la distinción obtenida por los profesionales del Servicio de Neurología Clínica del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. Se trata del Dr. Miguel Jacobo, jefe del servicio, y los médicos Dr. Pablo Divi y Dra. Valentina Yocca Lascano, quienes también son docentes de la Facultad de Medicina local.

Los especialistas fueron reconocidos en Barcelona, España, por un destacado trabajo de investigación sobre el tratamiento de la esclerosis múltiple, lo que motivó el homenaje legislativo.

“Queremos reconocer a los médicos neurólogos del Hospital Regional, distinguidos en Barcelona por su investigación. Sin dudas, el campo de la investigación es la continuidad de una jerarquización de políticas de salud implementadas en nuestra provincia”, expresaron desde la Cámara.

También destacaron a referentes de la educación, la cultura, el deporte y la producción local



Durante la misma sesión los miembros de la Cámara de Diputados aprobaron una nutrida serie de despachos que declararon de interés provincial diversas actividades, trayectorias y expresiones culturales.



Entre las distinciones votadas, se otorgó un Reconocimiento Post Mortem a la docente Raquel Sarife Gelid de Mazoud, en honor a su “destacada trayectoria profesional y actividad social”, valorando su aporte a la educación y a la comunidad.



También recibió aprobación la declaración de interés de la 12° Edición de las Distinciones “Changuito CyAC”, impulsadas por la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana. En este evento se premiará a personas e instituciones destacadas en categorías como medicina, música, artes plásticas, literatura, deportes y labor humanitaria. Además, se entregará el Changuito CyAC de Oro como máximo galardón.



Reconocimiento a Lidio Reyes



El cuerpo legislativo distinguió la trayectoria del músico Lidio Reyes, bandoneonista y compositor de chamamé nacido en Añatuya, reconocido por su virtuosismo y por sus colaboraciones con figuras como Coquimarola y Ernesto Montiel. Sus obras integran hoy el repertorio tradicional del chamamé argentino.



Talentos juveniles y logros educativos



Los legisladores resaltaron la participación en competencias nacionales e internacionales de jóvenes santiagueños:



Sebastián Galian Álvarez, en la 35° Olimpíada Argentina de Química.



Martín Ruiz Federico, en Tiro al Plato.



Amparo Gutiérrez Suárez, en el Campeonato Argentino de Patín Artístico.



Asimismo, se distinguió a Victoria Orlandi y Jimena Ibáñez, consagradas Campeonas Panamericanas de Pádel en sexta categoría. También fueron declarados de interés el Primer Puesto Nacional obtenido por alumnos del Colegio Mutualista Shishilo en el programa “Uniendo Metas” (UBA) y el triunfo de Alejo Ginez Cañete (Colegio San José de Calasanz), ganador del Primer Puesto Nacional en Desafíos Creativos – Microrelato.



Eventos y literatura provincial



La Legislatura también declaró de interés:



La trayectoria del piloto de F2 Nacional Jorge Luis Bruno Zanotti, quien competirá en la F4 Internacional en 2026.



El 55° Festival Santiagueño de la Tradición a realizarse en enero de 2026.



El 112° aniversario de Árraga y las fiestas patronales en honor a la Virgen de Loreto.



En el ámbito literario se destacaron los libros:



“Abecedario impune” de Julio Ferreira.



“Hasta Partir el Alma” de Magui Montero Ricardo.



“Loreto: Sentimiento, Arte y Cultura” del Grupo Literario Reencuentro.



“Soy Bandeño, Poemas y Relatos” de Miguel Coria.



Más declaraciones de interés



El cierre de la sesión incluyó nuevas declaraciones vinculadas a la salud, la educación técnica —como la participación de la Escuela Técnica N°5 de Frías en la Olimpíada Nacional ETP 2025—, el Taekwon-Do ITF Santiagueño, el 1° Simposio Cosmetológico y Estético 2025, y la capacitación para la puesta en valor de artesanías locales en Tapso.



La jornada concluyó con un amplio respaldo legislativo a actividades que fortalecen la identidad cultural, deportiva, educativa y comunitaria de la provincia.