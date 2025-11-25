Violento asalto en la vía pública: detienen a un joven acusado de robar $200 mil a una pensionada

La víctima, de 78 años, sufrió golpes mientras esperaba el colectivo. Un operativo policial en La Banda permitió detener al sospechoso.

Hoy 19:17

Una mujer de 78 años sufrió un violento robo mientras esperaba el colectivo, cuando un joven la sorprendió y le arrebató una cartera tipo bandolera que contenía documentación personal, tarjetas, recetas médicas, estudios clínicos y $200.000 en efectivo.

En medio del forcejeo, la víctima recibió golpes en la cabeza, cadera y manos, por lo que fue asistida por personal médico policial, que diagnosticó siete días de curaciones.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 13, con apoyo de la División Prevención Nº 4 y bajo orden judicial, realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio La Isla, en la ciudad de La Banda.

En el procedimiento fue detenido un joven de 19 años, residente del mismo barrio, señalado como el presunto autor del asalto.

El acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para recuperar los elementos sustraídos y determinar si hubo otros involucrados.