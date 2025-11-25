Villa Atamisqui: encontraron el cuerpo del joven tucumano desaparecido en el Río Dulce

Luego de un intenso operativo de búsqueda, el cuerpo del joven pescador fue encontrado y trasladado a la morgue judicial para la realización de la correspondiente autopsia.

Hoy 19:08

Tras casi 24 horas de búsqueda, este martes por la tarde fue encontrado el cuerpo de Aníbal Ledesma, el joven tucumano de 24 años que había desaparecido el lunes mientras pescaba en el Río Dulce, en la zona de Tasigasta, departamento Atamisqui.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14 horas en las aguas del río, en cercanías de Villa Atamisqui. De inmediato, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente por orden de la fiscal Dra. Pagani Fadel.

La preocupación se había desatado el lunes por la tarde, cuando testigos informaron que Ledesma habría perdido el equilibrio mientras pescaba y cayó al agua, sin lograr salir por sus propios medios.

A partir de la denuncia, el GER montó un amplio operativo de búsqueda que incluyó a personal de la División Criminalística y a efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 20.

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del trágico hecho.