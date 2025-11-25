Viaje de egresados suspendido: padres descubrieron que el chofer estaba drogado y lo detuvieron tras un test positivo

El caso ocurrió este martes por la madrugada y quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.

Un viaje de egresados rumbo a Cariló estuvo a punto de convertirse en una tragedia luego de que los padres detectaran que el chofer del micro estaba bajo los efectos de drogas.

Todo comenzó en la Escuela N° 16 del Paraje Etchegoyen, en Exaltación de la Cruz, desde donde un grupo de alumnos inició su viaje en un micro de la empresa Plusmar. Tras recoger a más estudiantes en Escobar y Munro, los padres pidieron que se realizara el control de la CNRT al conductor.

Según relataron testigos, el chofer se negó varias veces a someterse al narcotest, lo que obligó a la intervención de la Policía. Los primeros intentos no fueron válidos porque el conductor no realizaba correctamente la prueba, pero finalmente el test arrojó resultado positivo para cocaína y marihuana. El test de alcoholemia, en cambio, dio negativo.

La situación generó indignación entre los padres, que incluso llegaron a agredir al chofer antes de que la Policía lo retirara detenido del lugar.

Viaje demorado y más irregularidades

Tras la detención, la empresa Lake Travel, organizadora del viaje, exigió un reemplazo inmediato del conductor. Sin embargo, el segundo chofer enviado por la compañía de micros tampoco pudo hacerse cargo: no cumplía con las horas mínimas de descanso obligatorias para manejar.

Recién pasado el mediodía llegó un tercer conductor, en condiciones aptas para manejar, y los estudiantes finalmente pudieron retomar su viaje hacia Cariló, varias horas después de lo previsto.

El caso generó preocupación entre los padres y renovó el reclamo por mayores controles a las empresas de transporte contratadas para viajes estudiantiles.