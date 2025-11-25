Alberto Pravia destacó el giro en las políticas de seguridad y respaldó la designación de un militar al frente de Defensa

El ex fiscal federal valoró la estrategia contra el narcotráfico impulsada por el Gobierno y consideró “razonable y adecuada” la llegada del jefe del Ejército al Ministerio de Defensa.

25/11/2025

En diálogo con Noticiero 7, el ex fiscal federal y abogado Alberto Pravia analizó los cambios recientes en el área de Seguridad y Defensa del Gobierno nacional. Destacó que, desde la llegada del presidente Javier Milei y la gestión de Patricia Bullrich, se impulsó una política “audaz y frontal” contra el narcotráfico, con foco en Rosario, las fronteras y la problemática migratoria.

Pravia remarcó que la gestión actual “comenzó a mirar con otra impronta la inmigración ilegal”, diferenciando entre quienes llegan para trabajar y quienes “buscan ingresar al país para cometer ilícitos”. Según explicó, esta situación “no era muy tenida en cuenta” en administraciones anteriores.

Consultado sobre la decisión presidencial de designar al actual jefe del Ejército como ministro de Defensa, Pravia sostuvo que la normativa vigente —la Ley de Defensa Nacional 23.554— respalda la medida y otorga al Presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la facultad de conducir el sistema de defensa nacional.

El ex fiscal subrayó que, históricamente, los ministros de Defensa en democracia fueron civiles “que no saben nada de defensa”, y valoró que ahora se nombre a alguien “que conoce el paño” y puede asesorar al Presidente “de la mejor manera posible”.

Además, rechazó cuestionamientos sobre supuestos rasgos antidemocráticos en las Fuerzas Armadas:

“Es una inmadurez. Ya pasaron 40 años de democracia. Este hombre hizo toda su carrera en democracia, sería ilógico plantear una objeción moral o ética sobre su designación.”

Para Pravia, la decisión presidencial es “razonable, adecuada y prudente”, y representa un cambio significativo en la conducción del área de Defensa.