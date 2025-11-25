El Gobierno, a fondo contra el “Chiqui” Tapia: denunció a una financiera vinculada al presidente de la AFA

Se habría usado para lavar activos y que movió alrededor de 818.000 millones de pesos.

25/11/2025

La Dirección General Impositiva (DGI) denunció este martes a la financiera Sur Finanzas, que tendría lazos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por supuesta evasión y lavado de dinero.

La denuncia, fue radicada en la Fiscalía Federal número 2 de Lomas de Zamora y señala que la financiera se habría usado para lavar activos y que movió alrededor de 818.000 millones de pesos.

La DGI que también participó de la investigación, vio que entre los sujetos que movieron esa cifra se encuentran personas no categorizados, apócrifos y hasta monotributistas de escasa capacidad económica.

“La contribuyente SUR FINANZAS PSP S.A. ofrece el servicio de billeteras virtuales, las que tienen un funcionamiento similar a una cuenta corriente”, indicó ARCA en su presentación judicial. Es decir, que a través de ella se puede transferir dinero o recibir fondos de otras billeteras virtuales o desde cuentas bancarias propias o de terceros. En síntesis, la aplicación de Sur Finanzas es una intermediaria.

Es por eso que el Gobierno sostiene que hubo evasión impositiva, ya que Sur Finanzas no detrajo de las transferencias de sus clientes una suma de impuesto nominal. Por esta acción, el fisco reclama una suma de $ 3.327.267.047,93.