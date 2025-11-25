Roitman detalló el trabajo del ERSAC frente al arsénico en el agua y advirtió que “falta mucho por hacer”

El presidente del ente explicó cuáles son las zonas más afectadas en el interior provincial y destacó los avances en plantas de ósmosis inversa y nuevos acueductos para mejorar la calidad del agua.

25/11/2025

Tras la difusión del nuevo mapa nacional de arsénico elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que señaló niveles preocupantes en varias provincias —entre ellas Santiago del Estero—, el titular del ERSAC, Juan Domingo Roitman, brindó detalles sobre cómo se viene trabajando para enfrentar esta problemática y mejorar el acceso a agua segura.

Roitman explicó que la situación más delicada se registra en diversos departamentos del interior, mientras que la ciudad Capital y la zona abastecida por el río Dulce cuentan con agua de “gran calidad”.

“Aquí en la capital tenemos perforaciones al costado del río Dulce, que es un agua muy buena, lo mismo que la que se extrae en Estación Simbolar y llega 180 kilómetros por el acueducto hasta Añatuya”, señaló. Indicó que estos sistemas garantizan un suministro seguro para numerosas localidades.

En contraste, mencionó que varias zonas del interior presentan niveles elevados de arsénico, y que el Gobierno provincial ha encarado diversas estrategias para reducir el impacto:

Instalación de plantas de ósmosis inversa , fabricadas en el parque industrial local.

, fabricadas en el parque industrial local. Construcción de acueductos, como el Acueducto del Oeste, destinado a áreas donde el agua era escasa o de muy mala calidad.

“El tema está bastante bien trabajado, pero falta mucho todavía para erradicar el problema”, reconoció Roitman, al tiempo que destacó el rol permanente de los equipos técnicos que integran la llamada “mesa del arsénico” y que aportan soluciones e inquietudes de manera constante.

Consultado sobre los departamentos más afectados, enumeró:

“Juan Felipe Ibarra, Moreno, Copo, Alberdi… todos esos departamentos tienen mucha afección del arsénico en el agua.”

También brindó una explicación geológica sobre el origen del problema:

El arsénico, señaló, proviene de la formación de la cordillera de los Andes, cuyos minerales se desplazan a través de las corrientes que avanzan hacia el interior del país. Ese arrastre natural es el que provoca presencia de este químico en napas y cursos subterráneos.

“Tenemos que estar preparados permanentemente para combatirlo”, afirmó, destacando que el trabajo continuará y que la provincia seguirá incorporando tecnología y obras para garantizar acceso a agua segura en todo el territorio.