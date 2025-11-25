Ingresar
Alumnos de la Escuela Normal Banda sorprendieron a su profesora en su último día y el aula se llenó de emoción

Judith Báez, docente de la Escuela Normal Banda, recibió una despedida inesperada de sus alumnos de 3º 1º al anunciar su jubilación.

25/11/2025

Este martes dejó una postal cargada de emoción en la Escuela Normal Banda, donde los alumnos de 3º 1º sorprendieron a su profesora Judith Báez con una emotiva despedida en el aula, al enterarse de que la docente finaliza su etapa profesional y se jubila.

El gesto tomó por sorpresa a la profesora, quien no pudo contener las lágrimas al ingresar al curso y encontrarse con mensajes, palabras de cariño y muestras de agradecimiento por parte de sus estudiantes. Según relataron los presentes, el momento estuvo marcado por la emoción, el respeto y el reconocimiento a una trayectoria que dejó huellas en varias generaciones.

La profe Judith, muy querida por la comunidad educativa, compartió su alegría y nostalgia ante el cierre de un ciclo que la tuvo como protagonista durante años. Los alumnos destacaron su dedicación, su paciencia y el acompañamiento constante que brindó a cada grupo que pasó por sus clases.

