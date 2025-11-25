Alumnos de la Escuela Normal Banda sorprendieron a su profesora en su último día y el aula se llenó de emoción

Judith Báez, docente de la Escuela Normal Banda, recibió una despedida inesperada de sus alumnos de 3º 1º al anunciar su jubilación.
Este martes dejó una postal cargada de emoción en la Escuela Normal Banda, donde los alumnos de 3º 1º sorprendieron a su profesora Judith Báez con una emotiva despedida en el aula, al enterarse de que la docente finaliza su etapa profesional y se jubila.
El gesto tomó por sorpresa a la profesora, quien no pudo contener las lágrimas al ingresar al curso y encontrarse con mensajes, palabras de cariño y muestras de agradecimiento por parte de sus estudiantes. Según relataron los presentes, el momento estuvo marcado por la emoción, el respeto y el reconocimiento a una trayectoria que dejó huellas en varias generaciones.
La profe Judith, muy querida por la comunidad educativa, compartió su alegría y nostalgia ante el cierre de un ciclo que la tuvo como protagonista durante años. Los alumnos destacaron su dedicación, su paciencia y el acompañamiento constante que brindó a cada grupo que pasó por sus clases.