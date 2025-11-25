Alerta nacional por baja vacunación: el Dr. Hugo Pizzi advirtió sobre “una situación complicada” en el país

Este martes fue entrevistado en Libertad de Opinión y expresó su preocupación por el descenso en los niveles de vacunación en Argentina.

25/11/2025

El investigador y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Pizzi, expresó su fuerte preocupación por el descenso en los niveles de vacunación en Argentina. En diálogo con Libertad de Opinión, alertó que la situación ya dejó un saldo de 10 fallecidos por tos convulsa, un indicador que, según remarcó, demuestra la gravedad del momento sanitario. “Quien no quiera tomar conciencia de que esto es complicado, está desinformado”, afirmó con contundencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pizzi señaló que la falta de vacunación está generando un escenario que obliga a las autoridades a elevar la vigilancia epidemiológica. “Saltó la alerta nacional”, explicó, y advirtió especialmente sobre el sarampión, “una de las enfermedades más contagiosas”. También manifestó inquietud por el avance de discursos antivacunas en distintos sectores de la sociedad, y destacó que algunas jurisdicciones, como Mendoza, han decidido multar a los padres que no vacunen a sus hijos para frenar el retroceso en la cobertura.

El especialista subrayó que la indiferencia social frente a las vacunas “nos ha contaminado” y llamó a recuperar el compromiso que tenían las generaciones anteriores. “Llegará el momento de ser cautelosos y tomar la postura de nuestros padres y abuelos, que nos llevaban de la oreja a vacunarnos”, reflexionó. En esa línea, recomendó reforzar no solo la vacunación sino también las medidas de higiene y cuidado personal, especialmente ante el período epidemiológico que se aproxima. “Este 25/26 no va a ser fácil”, anticipó.

Finalmente, el Dr. Pizzi insistió en que la crisis sanitaria exige responsabilidad individual y colectiva. “Nos hace falta criterio y volver a los conceptos de nuestros padres”, concluyó, remarcando que la vacunación sigue siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir brotes y proteger a la población más vulnerable.