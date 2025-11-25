“Las vacunas son seguras, son eficaces y salvan vidas”, afirmó la Dra. Florencia Coronel en Libertad de Opinión

La jefa de Epidemiología de Santiago del Estero explicó la importancia del calendario vacunatorio, alertó por la baja cobertura en dosis claves como la triple viral y detalló las acciones de vigilancia por los recientes casos de sarampión que pasaron por la provincia.

25/11/2025

La responsable de Epidemiología y Vacunas de la provincia, Dra. Florencia Coronel, participó este martes de una nueva edición de Libertad de Opinión y alertó sobre la necesidad de reforzar la vacunación en medio de la reaparición de casos sospechosos de sarampión a nivel nacional.

La especialista remarcó que la vacunación es un “bien social” y que todos los actores —familias, escuelas y equipos de salud— deben asumir un rol activo:

“Tenemos más de 600 vacunatorios y más de mil agentes sanitarios trabajando, pero aún así no llegamos a las coberturas necesarias”, señaló.

Caída en las coberturas y falta de percepción del riesgo

Coronel explicó que una de las mayores dificultades radica en que las nuevas generaciones no conocieron enfermedades graves como sarampión, polio o coqueluche, lo que genera una “falsa sensación de seguridad”.

“Muchos padres jóvenes no vivieron la percepción del riesgo. No conocieron la muerte por sarampión”, afirmó.

La Organización Mundial de la Salud ya había advertido un retroceso de 30 años en coberturas vacunales desde 2020, pese a que las dosis son gratuitas y forman parte del calendario obligatorio.

Refuerzos de control ante los colectivos que pasaron por Santiago

En relación con los dos colectivos en los que se detectaron pasajeros con síntomas compatibles con sarampión, Coronel detalló que ambos pasaron por Santiago del Estero, lo que motivó acciones inmediatas.

“Estamos trabajando en la terminal y en distintos paradores para vacunar a los adultos, que son quienes menos dosis tienen”, indicó.

El objetivo es corroborar carnés, detectar casos sospechosos y contener posibles contagios, teniendo en cuenta que el virus permanece hasta dos horas en el ambiente y es “tan o más contagioso que el COVID”.

Síntomas, riesgos y obligatoriedad del carné

La funcionaria recordó que el sarampión puede provocar neumonías virales, encefalitis y hasta la muerte, especialmente en personas inmunocomprometidas.

Pidió a la población estar alerta ante fiebre y exantema (manchas en la piel), y acudir al médico con barbijo para evitar contagios.

Además, reiteró que la doble o triple viral, con dos dosis, es esencial para la protección.

También remarcó que, según la ley vigente, el carné de vacunación es obligatorio para actividades como la inscripción escolar y la asignación por hijo, aunque insistió en que el punto clave es “el compromiso y el cuidado familiar”.

Vigilancia y preparación ante el dengue

Sobre el dengue, Coronel señaló que la última temporada fue “tranquila”, sin casos confirmados, pero advirtió que el comportamiento en países limítrofes suele anticipar la situación local.

“Cuando Brasil, Paraguay o Bolivia aumentan sus casos, nosotros lo vemos luego en vacaciones”, explicó.

La temporada provincial suele darse entre abril y mayo, por lo que ya comenzaron las tareas preventivas.