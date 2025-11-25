“Llegamos con la batería baja”: el psicólogo Martín Díaz analizó el impacto emocional del fin de año

El profesional fue entrevistado este martes en Libertad de Opinión.

25/11/2025

El cierre del año suele traer balance, compromisos y celebraciones, pero también un desgaste silencioso que muchos arrastran sin advertirlo. El licenciado Martín Díaz, psicólogo, lo explicó con claridad durante su paso por Libertad de Opinión: “Llegamos con la batería baja, con las defensas psicológicas también. Es cansancio físico y mental, y las fiestas lo potencian”. Según señaló, esta época concentra estrés acumulado y una sobrecarga emocional que vuelve más difícil gestionar lo que sentimos.

Díaz advirtió que gran parte del malestar nace de un hábito extendido: “Tapamos todo con salir, comprar o distraernos. Lo primero debería ser reconocer lo que nos pasa y hablarlo”. También subrayó la importancia de aprender a poner límites, incluso con quienes queremos, para sostener el propio bienestar.

En esa línea, afirmó que existe una carencia estructural: “La gestión emocional debería ser una materia en las escuelas. No aprendemos a verbalizar lo que sentimos; y en el caso de los hombres, aún menos. Todavía pesa la idea de que expresar emociones es cosa de mujeres”.

Para el especialista, el agotamiento de fin de año no tiene una única causa. A factores biológicos y hereditarios se suman la crianza, la formación en el hogar y los modelos de socialización. “Si empezamos a desmenuzar, vemos que llegamos a esta etapa ya muy cansados. Ese choque genera malestar”, explicó.

Díaz afirmó que desde edades tempranas habría que enseñar inteligencia emocional: tolerar la frustración, controlar los impulsos y comprender que equivocarse es parte de ser humano.

Antes de cerrar, dejó una invitación a la reflexión: “Si controlo mis impulsos, me llevo mejor con los demás. Y si aprendo a reconocer mis emociones, me llevo mejor conmigo”.