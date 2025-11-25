La oficial suspendida por sus videos en TikTok habló por primera vez: “Vendiendo contenido online facturé $6 millones”

La joven oficial rompió el silencio y contó cómo atraviesa el sumario administrativo que podría costarle la baja definitiva de la fuerza.

25/11/2025

Nicole, la oficial de la Policía de la Ciudad suspendida tras la difusión de videos eróticos grabados con el uniforme reglamentario, rompió el silencio y explicó cómo atraviesa el sumario administrativo que podría costarle la baja definitiva de la fuerza. La joven de 25 años afirmó que comenzó a generar contenido “por necesidad” y que jamás imaginó la repercusión que tendría.

“Sabía que podía ser una falta, pero no pensé que iba a pasar todo esto”

En diálogo con la prensa, la agente contó que se enteró de la investigación interna a través de un sumario. “Sabía que podía tener una falta, pero no pensé que iba a pasar todo esto. Lo hice por necesidad”, aseguró. También pidió disculpas por haber grabado usando el uniforme policial y se mostró “muy arrepentida” por su accionar.

Nicole reconoció que es consciente de que podría recibir la baja definitiva: “No pensé que iba a tener tanta repercusión. Soy consciente de que me pueden dar la baja”.

De un sueldo policial de $600 mil a facturar $6 millones

Uno de los datos que más llamó la atención fue el crecimiento de sus ingresos desde que comenzó a vender contenido para adultos en plataformas online.

“Este mes empecé con la venta de contenido y facturé $6 millones. En la Policía cobraba $600 mil”, detalló.

La joven aseguró que trabaja de manera independiente y que las otras mujeres que aparecen en algunos de sus videos también producen contenido por su cuenta. “No recibí ninguna denuncia. No soy la única que tiene un segundo trabajo; hay compañeras y compañeros en lo mismo”, remarcó.

Acoso, problemas de salud y un duro contexto personal

Durante la entrevista, Nicole contó que atraviesa una situación delicada desde hace meses. Estuvo internada en junio y bajo tratamiento neurológico, además de recibir atención psiquiátrica. “Todavía no tengo el alta neurológica, pero sí el psiquiátrico”, señaló.

También reveló que sufrió acoso sexual y hostigamiento por parte de su expareja durante ese período, algo que agravó su situación emocional y económica.

Por último, buscó aclarar algunas versiones que circularon tras la viralización de los videos: “No vivo en un barrio privado y esa casa no es mía”.

La investigación administrativa continúa y será la fuerza la que determine en las próximas semanas cuál será su futuro laboral.