Fuentes participó en la conmemoración por el Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en la UCSE

La intendente de la Capital estuvo en el acto que se desarrolló en la Universidad Católica de Santiago del Estero.

25/11/2025

La Intendente Ing. Norma Fuentes participó del acto de conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que se realizó con el encendido de luces violetas en la biblioteca central “Dr. Orestes Di Lullo” de la Universidad Católica de Santiago del Estero, organizada por la Facultad de Ciencias Políticas.

La ceremonia dio comienzo con las palabras de bienvenida del decano de la facultad, Dr. Gabriel Ávila, quien destacó la importancia de recordar la fecha, dadas las estadísticas sobre los casos de femicidios y violencia contra el género en el país.

Continuó con los mensajes alusivos a la fecha, de la Dra. Graciela Neirot de Jarma de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y la Dra. Lorna Luna Hernández, delegada de la entidad, quienes destacaron la importancia de un compromiso de la sociedad para erradicar las situaciones de violencia contra la mujer.