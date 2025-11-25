El secretario de Coordinación de la Capital participó de la reunión en Diputados de la Nación

En la oportunidad se trató el proyecto sobre recursos para municipios.

Hoy 23:10

El secretario de Coordinación de la Municipalidad de la Capital, Daniel Kobylañski, participó de la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se abordó un proyecto de ley sobre recursos para municipios.

El funcionario informó que se propuso que en todas las compras y contrataciones que se realicen se rebaje el IVA del 21 al 10,5%, en función de la caída de los recursos que llegan a los municipios.

Dijo que también se planteó que en los impuestos a los combustibles que se abona por cada litro que consumen los ciudadanos, hay recursos afectados que se giraban a las comunas a través del FONAVI y del ENHOSA, pero que al darse de baja a esos organismos, lo recaudado por el Gobierno nacional no redistribuye a las provincias y municipios, lo cual afecta a los fondos que se pueden disponer.

La reunión fue presidida por el diputado, Juan Brugge, y contó también con la participación de intendentes y funcionarios de diferentes ciudades del país.