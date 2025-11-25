Flor Jazmín Peña deslumbró con una microbikini en una piscina de lujo durante su viaje a Iguazú

La bailarina compartió un video desde un exclusivo alojamiento en Cataratas del Iguazú y marcó tendencia con un look turquesa con detalles de perlas.

Hoy 23:29

Flor Jazmín Peña disfruta de unas vacaciones en las Cataratas del Iguazú junto a su pareja, Nico Occhiato, y nuevamente volvió a captar la atención de sus seguidores con un look audaz y veraniego. La bailarina, que suele marcar tendencia en redes sociales, compartió un video desde una piscina de lujo luciendo una microbikini joya que se llevó todas las miradas.

El traje de baño, en tono turquesa, destacó por su diseño innovador: llevó el corpiño triangular al revés para lograr un efecto underboob, con breteles bajos que potenciaron el estilo. La bombacha, de corte colaless y tiras finas ajustadas a los laterales, completó un conjunto que combina sensualidad y tendencia. Ambas piezas incluyeron detalles de perlas, un guiño al estilo joya que pisa fuerte en las microbikinis de esta temporada.

En el video, Peña se mostró relajada y segura ante la cámara, posando de frente y de perfil para resaltar los detalles del look, desde el corpiño invertido hasta la terminación cavada de la parte inferior. Para completar su estilismo, eligió gafas de sol negras con marco de carey, cabello húmedo y rostro al natural. Al final del clip, se la ve zambullirse en la pileta y compartir un momento cariñoso con Occhiato.

La publicación también incluyó otras postales del viaje: una selfie de la pareja frente a las imponentes cataratas, imágenes de los platos que disfrutaron y un look nocturno en el que Flor reafirmó su gusto por la moda con detalles de joyería. En esas fotos se la vio con un body blanco escotado decorado con tiras cruzadas y apliques plateados, acompañado por una falda larga al tono con pliegues y volados. Un cinturón ancho marrón con tachas y un collar con piedra como dije completaron un outfit de impronta boho chic y guiños western.

“Qué increíble mi país (y mi hombre)”, escribió la bailarina en el pie del posteo. Sus seguidores no tardaron en llenarla de elogios, destacando no solo su estilo, sino también la complicidad con su pareja: “Divinos”, “Qué hermosos son”, “Preciosos” y “Amo verlos disfrutar”, fueron algunos de los comentarios.