Este miércoles se conocerán las penas para el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La audiencia en la que se definirán las penas contra Marcela Acuña, Emerenciano Sena y César Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se realizará este miércoles en la ciudad de Resistencia. La citación está prevista para las 9 de la mañana en la Cámara Segunda en lo Criminal, donde la jueza Dolly Fernández leerá las condenas.

Además del clan Sena, también recibirán sentencia Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González, imputados por su participación en la trama posterior al crimen.

El sábado 15 de noviembre, el jurado halló culpable por unanimidad a César Sena por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, en carácter de autor. En tanto, Emerenciano y Marcela Acuña fueron declarados partícipes necesarios del femicidio.

Por su parte, Obregón, González y Melgarejo fueron considerados responsables de encubrimiento agravado, mientras que la única absuelta fue Griselda Reinoso. Ahora, se espera que el Clan Sena reciba prisión perpetua, la pena prevista por el artículo 80 del Código Penal para este tipo de delitos.

El caso: desaparición, reconstrucción del crimen y conmoción provincial

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda de la familia Sena en las afueras de Resistencia. Las cámaras de seguridad confirmaron que la joven nunca salió del lugar.

Aunque el cuerpo nunca fue encontrado, los fiscales reunieron pruebas que permitieron reconstruir el crimen: Cecilia habría sido asesinada, descuartizada y carbonizada, y sus restos esparcidos en una zona cercana a la propiedad de sus suegros.

El femicidio se convirtió en uno de los casos más conmocionantes de la historia de Chaco, con fuerte repercusión nacional y derivaciones políticas, debido al vínculo de los acusados con sectores del poder provincial.