El tiempo para este miércoles 26 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan probables tormentas hacia la noche y 39ºC de máxima

La Madre de Ciudades vivirá otra jornada marcada por altas temperaturas, cielo algo nublado y la probabilidad de tormentas hacia la noche. El jueves continuará la inestabilidad.

Hoy 06:06

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este miércoles Santiago del Estero tendrá una jornada de calor intenso, con una temperatura máxima de 39°C y una mínima de 20°C.

Durante el día, el cielo se mantendrá algo nublado, mientras que hacia la noche aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas.

Los vientos soplarán del sector noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h durante la noche, lo que podría potenciar el cambio de las condiciones climáticas.

En cuanto al pronóstico extendido, para el jueves se espera una máxima de 35°C y una mínima de 23°C, además de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.