Se disparó en el pecho frente a su expareja luego de que ella rechazara volver con él

Un hombre de 41 años resultó herido de un disparo en el pecho tras amenazar con suicidarse frente a su ex pareja en Ojo de Agua. La Justicia investiga el hecho y analiza el arma secuestrada.

Hoy 06:32

Bajo las directivas de la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, personal de la Comisaría Nº 10 de la Mujer y la Familia intenta establecer con precisión las circunstancias en las que un hombre terminó herido de bala mientras se encontraba en la vivienda de su ex pareja en la ciudad de Ojo de Agua.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación comenzó alrededor de las 12.30 del lunes, cuando los efectivos fueron alertados sobre un hombre —de apellido Mansilla, de 41 años— que presentaba un disparo en el pecho en una casa ubicada en calle Washington Ábalos, barrio Malvinas. Al llegar junto a una ambulancia del hospital local, los uniformados encontraron al herido con una lesión sangrante a la altura de la axila izquierda, por lo que fue trasladado de inmediato al centro de salud.

Mientras Mansilla recibía atención médica, los policías entrevistaron a la dueña de la vivienda, una mujer de apellido Vázquez (34), quien confirmó que se trataba de su ex pareja. Según su testimonio, el hombre había ingresado con la intención de retomar la relación amorosa.

Al recibir la negativa de la mujer —que además recordó que sobre él pesaba una prohibición de acercamiento e impedimento de contacto— Mansilla se retiró, pero volvió minutos después. Vázquez relató que el hombre la abordó en el comedor y, con una carabina Máuser calibre 36 en la mano, le anunció que se quitaría la vida. La mujer intentó impedirlo y forcejeó para apartar el arma, que él mantenía apoyada a la altura del corazón. En ese momento, accionó el gatillo y terminó disparándose.

Tras ser estabilizado, Mansilla fue derivado al Hospital Regional, donde los médicos constataron que presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada bajo la axila izquierda. Permanece internado y con custodia policial.

La fiscal dispuso que Criminalística realice pericias en la vivienda, el secuestró del arma y análisis en las manos tanto del herido como de su ex pareja para determinar la mecánica del disparo.