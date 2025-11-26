Eva Green se une a Merlina en la tercera temporada como la Tía Ophelia

Eva Green interpretará a la Tía Ophelia, la hermana de Morticia, en la próxima temporada de la serie de Netflix.

Hoy 07:12

La familia Addams sigue expandiéndose en la plataforma. Tras el éxito de la segunda temporada de Merlina, que llegó a Netflix a finales del invierno pasado, la tercera entrega ya se encuentra en producción y, con suerte, no tardará tanto en estrenarse como la anterior.

Al cierre de la segunda temporada, la serie presentó a la hermana de Morticia, Ophelia, aunque solo la vimos de espaldas, con cabello rubio y una corona de hojas. Ahora ya se sabe quién será la responsable de darle vida en los próximos episodios: Eva Green.

El medio Deadline lo confirmó en exclusiva y luego Netflix lo oficializó: la actriz francesa —a quien vimos recientemente en Los tres mosqueteros: D'Artagnan y Los tres mosqueteros: Milady— se suma al elenco del fenómeno televisivo para interpretar a Ophelia Frump, la tía de Merlina (Jenna Ortega).

El de Green es el primer fichaje anunciado para la nueva temporada, que comenzará sus preparativos de rodaje en Irlanda. Durante un tiempo, circularon teorías de fans que sugerían que el personaje interpretado brevemente por Lady Gaga en la segunda temporada, Rosalyn Rottwood, podría ser en realidad Ophelia, pero este anuncio descarta esa especulación.

Ophelia es la hermana menor de Morticia (Catherine Zeta-Jones) y, al igual que ella, posee habilidades psíquicas. Se diferencia por ser considerada la “oveja blanca” de la familia. A pesar de esa aparente oposición, tiene mucho en común con Merlina. Ophelia llevó sus poderes más allá de lo permitido, motivo por el cual su madre —y también madre de Morticia— Hester Frump (Joanna Lumley) la internó en el Hospital Psiquiátrico Willow Hill, del que posteriormente escapó.

Al final de la segunda temporada, Merlina la ve en una visión, lo que la impulsa a buscar su paradero, dejando la historia en un cliffhanger que se resolverá en la próxima entrega. Green llega a la serie como actriz regular, por lo que tendrá una presencia significativa en pantalla.

El fichaje de Eva Green es una excelente noticia tanto para los seguidores de la actriz de Soñadores como para los fans de Tim Burton, creador y director de la serie, con quien Green vuelve a reunirse tras convertirse en una de sus colaboradoras más destacadas durante la última década.