Sadie Sink le responde a los fanáticos de Marvel: "Mucha gente olvida que el color de pelo puede cambiar"

La actriz habló sobre las teorías que rodean su misterioso personaje en Spider-Man: Brand New Day y anticipó que los fans deberán esperar para conocer la verdad.

Hoy 07:17

La llegada de Sadie Sink al Universo Cinematográfico de Marvel sigue rodeada de misterio, y la propia actriz alimentó el clima de especulación al referirse a las teorías que circulan sobre su personaje en Spider-Man: Brand New Day. Su frase —“Mucha gente olvida que el color de pelo puede cambiar, pero sí, entiendo todas las teorías”— se convirtió en el eje de una discusión que no deja de crecer en redes.

Sink, conocida por Stranger Things, fue confirmada para la nueva película del Hombre Araña, pero Marvel aún no reveló a quién interpretará. Esa ausencia de información, sumada al cabello rojizo que la caracteriza, generó numerosas hipótesis sobre posibles identidades, especialmente vinculadas a figuras icónicas como Jean Grey.

Consultada por Entertainment Weekly, la actriz se mostró divertida ante los rumores, aunque evitó confirmar cualquier pista. “La gente tendrá que esperar y ver. Estoy emocionada por que todo eso, tal vez, quede atrás”, señaló, manteniendo la prudencia típica del estudio.

Incluso contó que algunos rumores surgieron antes de que ella supiera que formaría parte del proyecto. Sobre la idea de encarnar a Jean Grey, comentó: “Eso estaba ocurriendo antes de que siquiera supiera que estaría trabajando en esto. Yo decía: ‘¡Esperen! ¿De qué están hablando?’”

Sadie Sink también retomará su personaje —todavía no revelado— en Avengers: Secret Wars, cuyo rodaje iniciará en 2026 en Londres, ampliando así su presencia en el MCU.

Según adelantó Deadline, la actriz compartirá pantalla con Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y otros nombres fuertes del elenco. Mientras tanto, las teorías continúan, y la frase de Sink se convirtió en una advertencia suave a los fans: el color del pelo no siempre es una pista.