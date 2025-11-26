La Banda: la justicia reconstruyó el brutal asesinato de Rubén Maguna

"Negrito" Gérez, uno de los imputados, señaló a "Tío" Maguna como el autor material de las 14 puñaladas.

Hoy 07:26

La justicia reconstruyó anoche el brutal asesinato de Rubén Maguna, ultimado de 14 puñaladas el 11 de diciembre del 2024. El escenario fue el canal revestido, en barrio IV Centenario, de La Banda.

La medida judicial —solicitada por el Dr. Nicolás Santillán, fiscal de la causa— tuvo como objetivo determinar con exactitud la mecánica y los roles de los cuatro imputados en el homicidio de "Tío" Maguna.

Ayer, durante la reconstrucción del asesinato, el único que ofreció una versión fue Damián "el negrito" Gerez mientras que los restantes —Esteban Ricardo Paz, alias el "Abuelo"; Samuel Paz, "Lázaro"; Esteban Matías "Cirujano" o "Juano" Paz— asistieron al procedimiento, pero aguardaron dentro de una camioneta escudados por una docena de policías.

En el procedimiento, el "Negrito" detalló que emboscaron a Maguna; lo derribaron de su motocicleta y el "Abuelo" le asestó las puñaladas letales. En su extenso relato, señaló que el "Abuelo" les ofreció $10.000 para que lo ayudaran a deshacerse del novio de su ex esposa.

Allí radica el presunto móvil. La venganza, de acuerdo a toda la reconstrucción guiada por el Dr. Santillán quien calificó de certera la diligencia ya que Gerez ratificó su declaración dando detalles precisos.

Según su versión de los hechos, el autor material y el autor intelectual fue el "Abuelo" Paz, dejando también en claro que ellos no sabían que el objetivo era la muerte de Maguna.