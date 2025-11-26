"Para The Economist se viene un año muy bueno para Argentina"

Así se refirió el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama de este miércoles a propósito de una publicación realizada por la prestigiosa revista británica.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados analizó este miércoles en su columna para Radio Panorama una reciente publicación de la prestigiosa revista británica The Economist, que proyecta un 2025 favorable para Argentina.

Granados explicó que, según la publicación, “va a ser un año muy bueno porque la macroeconomía está normalizada y se vienen reformas estructurales”. La revista hizo un repaso de las últimas décadas y remarcó que los cambios profundos son indispensables para que el país retome la senda del crecimiento.

Además, destacó el renovado interés internacional por los recursos estratégicos que Argentina puede ofrecer. “Ven mucho interés porque Argentina tiene bienes y servicios que son buscados en el mundo: petróleo, gas, minerales muy interesantes y alimentos. Esto es un combo estratégico muy útil”, señaló Granados.

En su análisis económico semanal, el columnista también repasó otros indicadores relevantes: “Se liberaron pesos y la tasa de plazo fijo bajó. El dólar subió $25 y el Riesgo País se mantuvo”, describió.

Granados destacó que la economía mostró un desempeño mejor al previsto al informar que "la economía creció en septiembre y este dato es mejor a lo esperado. Es un dato positivo y además tenemos un proceso preventivo de crisis: las empresas están haciendo el ajuste intentando evitar despidos y suspensiones”, detalló.

Sin embargo, también mencionó señales de tensión en el bolsillo: “Subió el precio de la carne, mucho, y el costo de vida va a estar por encima del 2% mensual, pero el consumo creció. Argentina es rara”, concluyó, reflejando la complejidad del escenario actual.