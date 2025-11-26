Tres mujeres atacaron a golpes a una joven a la salida de un boliche en Salta

La agresión se produjo en la calle Yrigoyen 20 de la localidad de Embarcación. Analizan las cámaras de seguridad del lugar para dar con las involucradas.

Hoy 08:25

La madrugada de este domingo quedó marcada por un episodio que estremeció a la comunidad de Embarcación, una localidad del norte de Salta. Una joven fue víctima de una agresión violenta perpetrada por al menos tres mujeres a la salida de un boliche, en la esquina de las calles Yrigoyen y 20 de Febrero.

De acuerdo con la reconstrucción, la víctima fue abordada a pocos metros del local bailable. Los golpes iban dirigidos, principalmente, a la cabeza. En cuestión de segundos, la joven cayó al suelo sin poder defenderse.

En consecuencia, las agresoras huyeron rápidamente del lugar, aprovechando el tumulto, mientras la joven yacía en la vereda. Esta escena generó alarma entre los presentes.

Minutos después del ataque, personal policial llegó al lugar tras recibir un aviso de emergencia. Pese a que no lograron dar con las atacantes, los oficiales aseguraron el perímetro mientras esperaba el arribo del servicio de salud local. La joven agredida recibió las primeras atenciones médicas en el lugar, antes de ser trasladada a un centro de mayor complejidad.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, existen cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ubicadas en los alrededores donde ocurrió el ataque. Se espera que estas imágenes permitan identificar a las mujeres.

Mientras tanto, la Policía recolectó los testimonios de distintas personas, que pudieron contextualizar el clima previo al ataque y la conducta de las agresoras. Entre quienes presenciaron el episodio, se repite la impresión de que el nivel de violencia fue inesperado y alarmante.

Por el momento, la instrucción policial informó que no hay detenidos vinculados a la agresión. Tanto la Policía de Salta como la Justicia siguen tareas de identificación de las agresoras y recolección de material fílmico.

Familiares y allegados a la joven agredida reclamaron públicamente mayor seguridad y mayor control a la salida de los boliches.