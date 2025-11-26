Horror en Los Ángeles: acribillaron a una cantante de 22 años en un brutal ataque

La artista de 22 años, conocida como DELAROSA, murió en una emboscada; la policía busca a los responsables y aún no hay detenidos.

La escena fue de terror en la madrugada del sábado en Northridge, Los Ángeles. Maria De La Rosa, una cantante de 22 años que se presentaba bajo el nombre artístico DELAROSA, fue asesinada a balazos en lo que la policía describió como “una emboscada”.

El ataque ocurrió cerca de la 1:25 de la mañana, sobre Bryant Street, al este de Tampa Avenue. Según el reporte oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), dos hombres se acercaron a un auto estacionado y dispararon varias veces contra los ocupantes.

Una emboscada mortal y una investigación sin respuestas

Maria De La Rosa recibió heridas de bala y fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde finalmente murió. Otras dos personas que estaban con ella resultaron gravemente heridas y permanecen en estado crítico.

Hasta el momento, la policía no detuvo a ningún sospechoso y el motivo del ataque sigue siendo un misterio. Los investigadores piden colaboración a la comunidad para aportar datos que ayuden a esclarecer el crimen.